Cenaze yolunda faciaya ramak kala! 32 kişi şans eseri yaşıyor

Otobüsün arkasından gelen bir taksici, dumanı fark ederek otobüsü durdurup sürücü ve yolcuları uyardı.

Kapıların kilitlendiğini fark eden otobüsteki kişiler, bir yolcunun camları kırması üzerine olası bir faciadan son anda kurtuldu. Otobüs de küle döndü.

Yolcular camı kırıp aşağı indikten saniyeler sonra otobüs alev topuna döndü.

