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  3. Cenaze yolunda faciaya ramak kala! 32 kişi şans eseri yaşıyor

Cenaze yolunda faciaya ramak kala! 32 kişi şans eseri yaşıyor

Cenaze yolunda faciaya ramak kala! 32 kişi şans eseri yaşıyor

İstanbul’dan Tokat’a cenazeye gidenleri taşıyan yolcu otobüsü önceki gece TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli girişinde yanmaya başladı.

Otobüsün arkasından gelen bir taksici, dumanı fark ederek otobüsü durdurup sürücü ve yolcuları uyardı.

Kapıların kilitlendiğini fark eden otobüsteki kişiler, bir yolcunun camları kırması üzerine olası bir faciadan son anda kurtuldu. Otobüs de küle döndü.

Yolcular camı kırıp aşağı indikten saniyeler sonra otobüs alev topuna döndü.
 


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