Cenaze dönüşü kaza: 5 yaralı

Kaza, saat 07.00 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 31´inci kilometresinde meydana geldi. İstanbul´daki yakınlarının cenazesine katıldıktan sonra Niğde´ye dönmek için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu Fahri Soyer (41) yönetimindeki 51 EK 290 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp takla atarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Fahri Soyer ile yanındaki Gülay (54),Yunus Emre (18) ve Döne Soyer (64) ile Fatma Ülkü (33) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Gülay Soyer ile Fatma Ülkü´nün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.