Cemre ne zaman düşüyor? İlk cemre ne zaman düşer?

Cemre tarihleri araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk cemre ne zaman düşer? Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. Detaylar haberimizde sizlerle.

CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Baharın müjdecisi ilk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek.

İkinci cemre 27 Şubat'ta suya düşecek.

Üçüncü cemre ise 6 Mart'ta toprağa düşecek.

CEMRE NE DEMEK?

Arapça kökenli bir kelime olan “cemre”‘nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

Divan şairlerinin, cemre zamanlarında baharın gelmesi dolayısıyla önemli kişilere yazdıkları övgü şiirleri de Cemreviye olarak bilinir. Meteorolojik bir olay olarak bilinen cemre ise takvimlerde ilkbahardan önce birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğü inanılan ısıtıcı (ısıl) güç veya sıcaklık yükselmesi olarak tanımlanır.