Cemre ne zaman düşüyor? 2020 yılında ilk cemre ne zaman, nereye düşecek?

Cemre tarihleri 2020 yılında da yoğun ilgi gören konular arasında. Cemre ne zaman düşüyor? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Soğuk hava dalgasın yurt genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Vatandaşlar havaların ne zaman ısınacağını merak ediyorlar. Sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşecek olan cemrenin ne zaman gerçekleşeceğine haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

2020 YILI CEMRE TARİHLERİ

Baharın müjdecisi ilk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde, ikinci cemre 27 Şubat'ta, üçüncü cemre ise 6 Mart'ta düşecek.

CEMRE NEREYE DÜŞECEK?

İlk cemre havaya, ikinci cemre suya, üçüncü cemre toprağa düşecek.

CEMRE NEDİR?

Arapça kökenli bir kelime olan “cemre”‘nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

Divan şairlerinin, cemre zamanlarında baharın gelmesi dolayısıyla önemli kişilere yazdıkları övgü şiirleri de Cemreviye olarak bilinir. Meteorolojik bir olay olarak bilinen cemre ise takvimlerde ilkbahardan önce birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğü inanılan ısıtıcı (ısıl) güç veya sıcaklık yükselmesi olarak tanımlanır.