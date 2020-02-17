Cemre ne zaman düşüyor? 2020 yılında ilk cemre ne zaman düşer? İşte cemre tarihleri

İlk cemrenin en zaman düşeceği merak ediliyor. Cemre ne zaman düşüyor? Arapça kökenli bir kelime olan ve kor yani ateş anlamına gelen cemre, halk arasında sıcaklığın arttığı zaman olarak bilinmektedir. Soğuk hava dalgasının etkisini devam ettirmesinin ardından vatandaşlar havanın ne zaman ısınacağını öğrenmek istiyorlar. Sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşecek olan cemre tarihlerini haberimiz içerisinden öğrenebilirsiniz.

2020 YILI CEMRE TARİHLERİ

Baharın müjdecisi ilk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde, ikinci cemre 27 Şubat'ta, üçüncü cemre ise 6 Mart'ta düşecek.

CEMRE NEREYE DÜŞECEK?

İlk cemre havaya, ikinci cemre suya, üçüncü cemre toprağa düşecek.

CEMRE NEDİR?

Arapça kökenli bir kelime olan “cemre”‘nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

Divan şairlerinin, cemre zamanlarında baharın gelmesi dolayısıyla önemli kişilere yazdıkları övgü şiirleri de Cemreviye olarak bilinir. Meteorolojik bir olay olarak bilinen cemre ise takvimlerde ilkbahardan önce birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğü inanılan ısıtıcı (ısıl) güç veya sıcaklık yükselmesi olarak tanımlanır.