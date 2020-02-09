Cemre ne zaman düşüyor? 2020 yılında ilk cemre ne zaman düşecek?

İlk cemre ne zaman düşüyor? sorusu merak ediliyor. Cemre ne zaman düşecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. Vatandaşlar havaların ne zaman ısınacağını öğrenmek istiyorlar Ateş", "kor" anlamına gelen, her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul edilen cemre ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.

CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Baharın müjdecisi ilk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek.

İkinci cemre 27 Şubat'ta suya düşecek.

Üçüncü cemre ise 6 Mart'ta toprağa düşecek.

CEMRE NE DEMEK?

Arapça kökenli bir kelime olan “cemre”‘nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

Divan şairlerinin, cemre zamanlarında baharın gelmesi dolayısıyla önemli kişilere yazdıkları övgü şiirleri de Cemreviye olarak bilinir. Meteorolojik bir olay olarak bilinen cemre ise takvimlerde ilkbahardan önce birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğü inanılan ısıtıcı (ısıl) güç veya sıcaklık yükselmesi olarak tanımlanır.