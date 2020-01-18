Cemre ne zaman düşecek? 2020 ilk cemre nereye düşecek?

Cemre ne zaman düşecek? sorusu arama motorunda aranan konular arasında yer alıyor. 2020 yılının soğuk kış günlerinde cemre ile ilgili araştırmalar arttı. Halk inanışına göre ilkbaharın başlangıcı kabul edilen cemre, sıcak havanın ve baharın geldiğini müjdeliyor. Cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlıyor. Cemre ne zaman düşecek? sorusunun yanıtı haberimizde sizlerle..

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Baharın müjdecisi ilk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek.

İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

İkinci cemre ise 26-27 Şubat tarihinde suya düşecek.

ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Üçüncü cemre 5-6 Mart tarihinde toprağa düşecek.

CEMRE NEDİR?

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

"Cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.