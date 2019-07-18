Cem Karaca'nın 'Çok Yorgunum' adlı şarkısı Nazım Hikmet'in hangi şiirinden bestelenmiştir? Güven Bana sorusu? Cem Karaca'nın 'Çok Yorgunum' adlı şarkısı Nazım Hikmet'in hangi şiirinden bestelenmiştir? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 18 Temmuz Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: Mavi Liman

B: Ceviz Ağacı

C: Salkımsöğüt

D: Yolculuk

Doğru cevap: Mavi Liman