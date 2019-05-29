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29 Mayıs 2019 Çarşamba 21:24 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 21:30

Çekmeköy'de çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Çekmeköy'de çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Çekmeköy'de yabancı uyruklu vatandaşlar arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Bıçaklanan kişinin son anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, yolda 2 kişi ile 1 kişi birbirleriyle kavga etti. 2 kişi kavga ettikleri kişiyi önce dövdü ardından defalarca bıçakladı. Boğazına bıçak darbesi alan kişi, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri olay yerine sağlık ekiplerini istedi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yerde kanlar içinde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Cadde üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, yerde mobilya parçaları buldu. Olay yeri inceleme polislerinin yaptığı çalışmanın ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. 

Bir mahalle sakini yaşanan olayla ilgili şunları söyledi:

“Marketten çıkışta gördüğümde 3 tane genç kavga ediyorlardı. İkisi birini dövüyordu. O çocuğun boğazını bıçakla kestiler. Çocuk yere düştü. Ondan sonrasını bilmiyorum. Kanlar içinde yerdeydi. Sonra ana yoldan kaçtılar."

HAYATINI KAYBEDEN GENCİN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ölen gencin elinde mobilya malzemeleriyle cadde üzerinde yürüdüğü görülüyor. 

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