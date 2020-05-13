Çay üreticileri seyahat izni nasıl alınır? Çay üreticileri seyahat izni e-devlet başvuru ekranı burada!

Çay üreticileri seyahat izni e-devlet başvuru ekranı yoğun ilgi görüyor. İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine, "Çay Üreticilerinin/Müstahsillerinin Seyahat İzin Belgesi" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, şehir giriş/çıkış kısıtlaması uygulanan illerde ikamet eden ve Çaykur'a kayıtlı çay üreticisi vatandaşlar, 2020 yılı ilk kesim yaş çay hasadı için 19 Mayıs Salı günü saat 24.00'ten itibaren çay bahçelerinin bulundukları illere seyahat izin belgesi almak şartı ile seyahat edebilecek.

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ÇAY ÜRETİCİLERİ SEYAHAT İZNİ NASIL ALINIR?

Çay üreticisi; çay hasatı için Seyahat İzin Belgesi başvuruları, elektronik ortamda e-devlet İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Sistemi üzerinden 14 Mayıs Perşembe günü saat 09.00’dan itibaren başlayacak. Seyahat İzin Belgesi almak için sadece Çaykur’a kayıtlı çay üreticileri başvuruda bulunabilecek. Çay üreticileri/müstahsillerinin zorunlu refakatindekiler ve çay üreticilerinin ulaşımını sağlayacaklar ile ilgili de Seyahat İzin Belgesi düzenlenmesi için talepte bulunabilecek.

e-devlet İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Sistemi üzerinden yapılacak başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; Covid-19 evde izolasyon sorgusu, kendisinin Çaykur’a kayıtlı çay üreticisi olup olmadığı ve beraberindekilerin zorunlu refakatinde olan kişiler arasında olup olmadığı sorgusu, sistem üzerinden otomatik olarak yapılacak.

Covit-19 sorgusunda problem olmayan ve gerekli şartları taşıyanlar için Seyahat İzin Belgesi ayrıca bir onay sürecine tabi olmaksızın sistem üzerinden doğrudan düzenlenecek.

Çay üreticisi/müstahsilleri başvuru esnasında çay hasatı için gittikleri illerde 14 gün boyunca ikametleri, çay bahçesi ile çay teslim alanı dışında bulunmayacaklarına; işlerini yürütürken sosyal izolasyon kurallarına uyacaklarına, çay alım merkezlerinde maske takacaklarına ilişkin ve benzer hususlara dair taahhütte bulunacak. Seyahat İzin Belgesi talebinde bulunanlar bu şartları kabul etmiş sayılacak.

SMS İLE BİLGİLENDİRME YAPILACAK

İzin başvuruları kabul edilenlerin herhangi bir belgeye gerek kalmaksızın kısa mesaj servisi (SMS) ile bilgilendirme yapılacak. Onaylanan Seyahat İzin Belgeleri yapılacak denetimlerde gerekli kontrollerin sağlanabilmesi ve gerekli koordinasyonun sağlaması amacıyla eş zamanlı olarak gidecekleri illerin valiliklerine ve genel kolluk birimlerinin veri tabanlarına da iletilecek.

Seyahat İzin Belgesi düzenlenen çay üreticiler, 19 Mayıs Salı günü saat 24.00’dan itibaren çay hasatı yapacağı ile seyahat edebilecek.