Çay ünitesi yine otobüsü yaktı

Otobüsün kapıları arızalınca açılmadı. Yolcular, camlar kırılarak kurtarıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen Elmas Topal hastaneye kaldırıldı.

VATANDAŞ KURTARDI

Yolcuların otobüsün ön tarafına yığıldığını belirten Topal, “Camları kırabileceğimiz bir şey bulamadık. Vatandaşların yardım etmesi büyük şanstı. Dağ başında olsaydık çoktan ölmüştük” dedi. Balıkesir’de 2 Ağustos 2019’da da yolcu otobüsünün orta kısımdaki kahve makinesi yüzünden yangın çıkmış, 1’i çocuk 5 kişi ölmüştü.

(İHA)