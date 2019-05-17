Çatı katında yakalanan organizatör tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, insan ticareti suçundan firari durumda olan ve hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.K.'yi evinin çatı katında saklanırken yakaladı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen organizatörün sorgusunda çeşitli suçlardan 5 aranma kaydı olduğu da tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)