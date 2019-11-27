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Çatalca'da korkutan fabrika yangını

Çatalca'da korkutan fabrika yangını

Çatalca'da fabrikada çıkan yangın 1 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı.

Çatalca Gökçeali Mahallesi'nde bulunan fabrikada saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mutfak dolabı kapağı yapıldığı belirtilen fabrikadaki yangın için olay yerine çok sayıda iftaiye ekibi sevkedildi. Fabrikada zaman zaman patlamalar meydana geldi. Patlamalar nedeniyle jandarma da çevrede önlem aldı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı

DHA


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