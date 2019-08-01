Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5853
  • 6,1831
  • 252.749
  • 101888
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Carettaların üreme alanına giren sürücüye 60 bin lira ceza

Carettaların üreme alanına giren sürücüye 60 bin lira ceza

Carettaların üreme alanına giren sürücüye 60 bin lira ceza

Antalya'da caretta carettaların üreme alanı olan sahile aracıyla giren sürücüye 60 bin 563 lira ceza verildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettaların üreme alanı olan sahile aracıyla giren sürücüye 60 bin 563 lira ceza verildi.

Kum Mahallesi Obalar mevkisinde caretta carettaların üreme bölgeleri arasında yer alan kumsalda 20 Temmuz'da bir ciple "drift" yapıldığını fark eden mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

Cipteki 3 kişi, kendilerini uyaran kişileri darbetti. Daha sonra kuma saplanan aracı bırakan sürücü ve beraberindekiler sahilden ayrıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, kaplumbağa yumurtalarının korunması amacıyla yerleştirilen kafeslerden bazılarının kırıldığı ve 4 yuvanın da zarar gördüğü belirlendi.

Araçtaki E.Y, İ.T. ve R.N. gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, aracı kullandığı belirlenen E.Y'ye trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi suçlardan bin 110 lira ceza kesildi.

Bölgede inceleme yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü görevlilerinin hazırladığı rapor doğrultusunda E.Y'ye doğal çevreyi oluşturan biyolojik çeşitlilikle bu çeşitliliği barındıran ekosisteme zarar verdiği gerekçesiyle 60 bin 563 lira ceza verildi.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kemal Sunal Hakkında Bilinmeyenler
Engin Altan Düzyatan yeni partneri o isim mi olacak?
Pelin Karahan'ın yüzündeki değişikliği takipçileri fark etti
Dünyaca ünlü modeli otele almadılar!
Selen Görgüzel Alkan'ın yeni tarzını görenler şaşırdı
<p>ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada 4 adet CH-47F model Chino

Büyükelçilik Duyurdu! Türkiye´nin Gücüne Güç Katacaklar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak... İmalatına başlandı

YAŞ toplantısı başladı