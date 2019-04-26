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  3. Çaresiz annenin çağrısı: Oğlum ölü ya da diri bulunsun

Çaresiz annenin çağrısı: Oğlum ölü ya da diri bulunsun

Çaresiz annenin çağrısı: Oğlum ölü ya da diri bulunsun

Hatay’da, 38 yaşındaki Yunus Azap 40 gün önce kayboldu. Tüm çabalara rağmen kendisinden bir türlü haber alınamayan 3 çocuk babası Azap’ın ailesi yetkililerden yardım bekliyor.

 17 Mart gecesi grip şikayetiyle hastaneye giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Yunus Azap’ın annesi Fatma Azap, oğlunun ölü ya da diri bulunmasını istedi. Azap, “Yetkililerden çocuğumun sağ mı, ölümü bir an önce teslim etmelerini istiyorum, yeter acı çektiğimiz 40 günden beri acı çekiyoruz. Öldük acı çekmekten yeter gayrı. Çocuğuma kavuşmayı istiyorum sağsa da ölüyse de. Bir an evvel teslim etsinler, getirsinler bize kendisini” dedi.

  “BULUNAN BİR CESEDİN EŞKALİ UYUŞSA DA BULGULAR ABİME AİT ÇIKMADI”

  28 Mart’ta Arsuz’da bulunan bir cesedin kıyafet eşkalinin abisini işaret ettiğini fakat Adana Adli Tıp Kurumu’nun ilk bulgularında ise cesedin abisine ait olmadığını söyleyen Yunus Azap’ın kardeşi Mehmet Volkan Azap, DNA’nın bir an önce sonuçlanmasını istedi. Azap, “17 Mart 2019’da abim kayboldu. Mart’ın 28’inde bir ceset Arsuz sahilinde bulundu. O ceset bizim mi, bizim değil mi diye şu an araştırılıyor ama bir an önce bizim olup olmadığını öğrenmek istiyoruz. 40 gündür biz burada acı çekiyoruz. Yetkililerden bir an önce bu cenazenin bize ait olup olmadığını söylemelerini istiyoruz. Yetkililerden ricamız bu, ne yapacağımızı şaşırdık artık” diye konuştu.

(İHA)

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