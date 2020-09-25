25 Eylül 2020 Cuma 15:03 | Son Güncelleme:
Çapa'da 'Maske tak' diye uyarıda bulunan sağlıkçı ameliyata alındı
DHA
İstanbul Fatih semtindeki İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir sağlık çalışanı, bir kişiyi maske konusunda uyardığı için saldırıya uğradı. Hasta bakıcı olduğu öğrenilen sağlık çalışan gözünden yaralanarak ameliyata alındı.
İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan hasta bakıcı sağlık çalışanı, bir kişiyi maske konusunda uyardığı için saldırıya uğradı.
DHA'da yer alan haberde sağlık çalışanı, maskesini doğru şekilde takmayan bir kişiye uyarıda bulundu. İddiaya göre, uyarıya sinirlenen kişi ile sağlık görevlisi arasında tartışma çıktı.
SAĞLIK ÇALIŞANI AMELİYATA ALINDI
Tartışmanın büyümesi üzerine maske uyarısında bulunulan kişi, hasta bakıcı olduğu öğrenilen sağlık çalışanını darp etti. Gözünden yaralanan sağlık çalışanının ameliyata alındığı öğrenildi.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Şüpheli Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.