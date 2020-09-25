Çapa'da 'Maske tak' diye uyarıda bulunan sağlıkçı ameliyata alındı

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan hasta bakıcı sağlık çalışanı, bir kişiyi maske konusunda uyardığı için saldırıya uğradı.

DHA'da yer alan haberde sağlık çalışanı, maskesini doğru şekilde takmayan bir kişiye uyarıda bulundu. İddiaya göre, uyarıya sinirlenen kişi ile sağlık görevlisi arasında tartışma çıktı.

SAĞLIK ÇALIŞANI AMELİYATA ALINDI

Tartışmanın büyümesi üzerine maske uyarısında bulunulan kişi, hasta bakıcı olduğu öğrenilen sağlık çalışanını darp etti. Gözünden yaralanan sağlık çalışanının ameliyata alındığı öğrenildi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Şüpheli Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.