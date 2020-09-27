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27 Eylül 2020 Pazar 23:46 | Son Güncelleme:

Canlı yayında kapkaç

Canlı yayında kapkaç
İHA

Beyoğlu'nda arkadaşıyla görüntülü konuşma yapan genç kadının cep telefonu arkasından yaklaşan bir kapkaççı tarafından çalındı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Taksim’de 21 Eylül’de sokak arasında yürüdüğü esnada arkadaşıyla görüntülü görüşme yapan genç kız, vatandaşların gözü önünde kapkaça uğradı. Kıza arkasından yaklaşıp 10 bin liralık telefonu çalan maskeli şahıs, koşarak kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına da yansıdı. 

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