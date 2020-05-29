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  3. Çankırı'nın Orta ilçesinde yağan kar şaşırttı
29 Mayıs 2020 Cuma 15:11 | Son Güncelleme:

Çankırı'nın Orta ilçesinde yağan kar şaşırttı

Çankırı'nın Orta ilçesinde yağan kar şaşırttı

Çankırı'nın Orta ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

İlkbahar mevsiminin sonuna gelinirken Çankırı’da da hava mevsim normallerinin altında seyretmeye başladı. Kent merkezinde birkaç gündür yüzünü gösteren soğuk ve kapalı hava, Orta ilçesinin yüksek kesimlerinde kendini kar yağışı olarak gösterdi. Kar yağışı sonrasında yollar ve bitkilerin üzerleri beyaz örtü ile kaplandı. Mayıs ayının bitmesine birkaç gün kala kar ile karşılaşan vatandaşlar ise önce şaşırdı ardından bu anları ölümsüzleştirdi.


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