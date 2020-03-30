'Canımın parçası gitti, en ağır cezayı alsın'

Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesi’nde yaşayan Meryem Doğan, 10 gün önce ilk eşi inşaat işçisi Yakup İpek’ten olan kızı Şükran Nur İpek’i, karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye götürdü. Küçük kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen iç kanamadan hayatını kaybetti. Hazırlanan ‘şüpheli ölüm’ raporu üzerine Meryem Doğan tutuklandı, eşi A.D. serbest bırakıldı. Doğan ifadesinde yaramazlık yaptığı için kızının karnına 2- 3 kez şiddetli vurduğunu itiraf etti. Şükran Nur’u İstanbul’da gözyaşları arasında toprağa veren Yakup İpek, eski eşinin en ağır cezayı almasını isteyerek şöyle konuştu:

“Boşandıktan sonra çocuklarımı yurda bıraktı. Mahkeme velayeti bana verdi. Velayet bende olunca çocuklarımın Kırıkkale’den İstanbul’a gelmesi için dilekçe verdim. Ancak İstanbul’da yer olmayınca Tekirdağ’a verdiler.

Meryem Doğan ifadesinde şunları söyledi: “Vurduktan birkaç saat sonra kızımın karnı ağrımaya başladı ve ardından kustu. Ağrı kesici verdim. Sabah uyandığında baygındı.”

YURDA BIRAKMIŞTI



Eski eşim evlenince yurttan çocukları aldı. Daha sonra Erkan’ı Trabzon’daki ailesinin yanına gönderip, Şükran Nur’u da kendi yanına aldı. Kızımı görmeyi hayal ederken cenazesini aldım. Eski eşimden davacıyım. Ne olursa olsun ben bunun peşini bırakmayacağım. Canımın bir parçası gitti. Bana şimdi ondan sadece geriye birlikte çektirdiğimiz fotoğraflar kaldı.”