Cani kardeşlere hapis azmettiren babaya beraat

Mahkeme heyeti, katil zanlısı R.K.’ye ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi A.K.’ye 24 yıl, azmettirici olduğu iddia edilen babalarına da delil yetersizliğinden beraat kararı verdi. Oğlu öldürülen baba Nuri Yüksekbağ, karara tepki göstererek, “Azmettirici baba ve ağabeylerine de ceza verilmesini bekliyordum” dedi.

R.K. ve A.K. kardeşler, can çekişen yaralıya yardım edilmesine müsaade etmemişti.

(İHA)