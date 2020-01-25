Cani kardeşlere hapis azmettiren babaya beraat
Batman’da 5 ay önce şehirlerarası otogarda herkesin gözü önünde defalarca bıçaklanarak öldürülen Suat Yüksekbağ davasında karar çıktı.
Mahkeme heyeti, katil zanlısı R.K.’ye ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi A.K.’ye 24 yıl, azmettirici olduğu iddia edilen babalarına da delil yetersizliğinden beraat kararı verdi. Oğlu öldürülen baba Nuri Yüksekbağ, karara tepki göstererek, “Azmettirici baba ve ağabeylerine de ceza verilmesini bekliyordum” dedi.
R.K. ve A.K. kardeşler, can çekişen yaralıya yardım edilmesine müsaade etmemişti.
(İHA)