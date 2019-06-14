Çanakkale'nin Küçük Çay deresinde balık ölümleri yaşanıyor

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Küçüktepe Mahallesi'nin kenarından geçerek Kocabaş Çay’ına dökülen Küçük Çay deresinde suların kızıla dönmesi ile başlayan balık ölümleri köylüleri korkuttu.

Küçüktepe Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mehmet Küçük, sabah saatlerinde tarlasındaki karpuz fidelerini sulamak için gittiği Küçük Çay deresinde suların renk değiştirdiğini ve balıkların öldüğünü gördüğünü söyledi. Küçük, “Kocabaş Çayı ile birleşen Küçük Çay deresine zehirli su salmışlar balıklar ölmüş. Yetkililerin bununla ilgilenmesini rica ediyorum” dedi.

(İHA)