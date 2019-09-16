Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

6 Ağustos-13 Ağustos tarihleri arasında “Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak” suçundan 15 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan yakalamalar neticesinde şüphelilerden 3,71 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 12 gram esrar ve 0,91 gram kokain maddesi ele geçirildi ve tüm maddelere el konuldu.