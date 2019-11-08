Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7598
  • 6,3512
  • 271.03
  • 103313
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Çanakkale'de son 1 haftada 818 mülteci yakalandı

Çanakkale'de son 1 haftada 818 mülteci yakalandı

Çanakkale'de son 1 haftada 818 mülteci yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından mülteci kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda son bir haftada toplam 818 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

 01-08 Kasım tarihleri arasında Merkez İlçe, Ayvacık, Gökçeada ve Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde meydana gelen 30 düzensiz göç olayında; toplam 818 yabancı uyruklu mülteci ve onlara organizatörlük yapan 6 kişi yakalandı.

Meydana gelen olaylarda ayrıca 2 kamyonet, 1 otomobil, 1 minibüs, 1 bot, 1 bot motoru ve 179 adet can yeleği ele geçirildi. Yakalanan mültecilerin tamamı, işlemlerinin tamamlanması sonrası Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Adli makamların talimatı gereği, 2 kamyonet, 1 otomobil, 1 minibüs, 1 bot, 1 bot motoru ve 179 adet can yeleği Yediemin Otoparkına götürüldü.

Adli makamların talimatı ile A.G. ve K.A. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.K. , K.G. , M.S. ve E.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA

 


Ozan Güven ve Yüsra Geyik ayrıldı mı?
Demet Özdemir'in yeni dizisi ne zaman başlayacak?
Acun Ilıcalı Survivor'da yarışacak ikinci yarışmacıyı açıkladı
O iddiaları yalanladı! 'Biz artık Türk olduk'
Can Yaman: 'Aynı sette çalışan insanların ilişki yaşaması normal'
<p>Fıtık tedavisinde kişilerin kendi çalışmaları ile geliştirdikleri ilginç tedavi yöntemlerine yeni

Tenis Topu ile Fıtık Tedavisi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ahlat taşının zorlu yolculuğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbaşoğlu'nun annesinin cenazesine katıldı