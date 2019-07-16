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  3. Çanakkale'de soğanlar görüntüsüyle şaşırttı!

Çanakkale'de soğanlar görüntüsüyle şaşırttı!

Çanakkale'de soğanlar görüntüsüyle şaşırttı!

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, bahçesine ektiği soğanların hasadını yapmaya başladığında bir kökten birbirine yapışık 10’un üzerinde soğan yetiştiğini gören İlyas Tezcan (55), şaşmınlık yaşadı. Ziraat mühendisi bahçedeki soğanların bir sıkıntı ve strese bağlı olarak mitoz bölünme geçirmiş olabileceğini belirtti

Bayramiç’in Menderes Mahallesi’nde yaşayan İlyas Tezcan, bahar aylarında ilçe pazarından aldığı tohumluk soğanları evinin yanındaki bahçesine ekti. Hasat dönemi gelen soğanları sökmeye başlayan Tezcan, bir kökten yetişen birbirine yapışık 15 soğanı bir arada görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Tezcan diğer soğanların da aynı şekilde çıktığını gördü.

Bahçesinde 500 metrekare alana ektiği tohumların bir yerine her kökte 5 ile 15 tane birbirine yapışık soğan olarak yetişmesi nedeniyle hasat sırasında ortaya ilginç görüntüler çıktı. Şaşkına dönen çiftçi İlyas Tezcan, mahalledeki komşularına ve arkadaşlarına bunun neden kaynaklanmış olabileceğini sordu. Ancak, komşuları da böyle bir olayla karşılaşmadıklarını belirtti. Sosyal medya hesabından soğanların fotoğrafını yayınlayarak bunun nedeniyle ilgili bir cevap arayan Tezcan, şu ana kadar da bir yanıt bulamadığını söyledi.

Ziraat Yüksek Mühendisi Salih Bozkurt, bahçedeki soğanların bir sıkıntı ve strese bağlı olarak mitoz bölünme geçirmiş olabileceğini belirtti. Ancak konunun daha kapsamlı araştırılması gerektiğini de ifade etti. 

DHA

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