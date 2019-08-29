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Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'nin Kalabaklı Köyü Radar Tepesi mevkisindeki ormanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Kalabaklı köyü Radar Tepesi mevkisinde yer alan ormanlıkta, saat 15.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye orman ekipleri, arazözlerle sevk edildi.

Dardanos mevkisinden havalanan helikopterle de alevlere müdahale edildi. Bölgeye Edremit ve Keşan'dan da helikopterlerin gönderildiği belirtildi. Yangının söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale sürüyor.

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