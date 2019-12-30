Çanakkale'de fırtına apartmanın çatısını uçurdu
Çanakkale'nin Biga ilçesinde fırtına nedeniyle yerinden sökülen apartmanın çatısı, çevrede hasara yol açtı.
Dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına, ilçede hayatı felç etti.
Fırtınanın etkisiyle Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın çatısı uçtu.
Yaşanan olay sonrası cadde üzerinde bulunan bir fotoğrafçı dükkanının da camları kırıldı.
Öte yandan apartmanın çatısının yaklaşık 2 hafta önce bakım ve onarımının yapıldığı öğrenildi. Bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı.
İHA