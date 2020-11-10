Çanakkale'de bulundu: Tam 9 milyon yıllık

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Ana Bilimdalı Dr. Öğretim Üyesi Sevinç Kapan, sahilde balıkçıların avlanırken bulduğu fosiller üzerinde yaptıkları inceleme sonrasında, bunların 8-9 milyon yıllık fil fosili olduğunu belirlediklerini söyledi.

DHA'da yer alan habere göre, Ezine ilçesine bağlı Yeniköy köyü sahilinde balık avlayan vatandaşlar, sahilde fosil olabileceğini tahmin ettikleri kemikler buldu. Bunun üzerine durum, ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Ana Bilimdalı'nda görevli Dr. Öğretim Üyesi Sevinç Kapan'a bildirildi. Üniversitede incelemeye alınan fosillerin 8-9 milyon yıl öncesine ait fil fosili olduğunu belirlendi.

Dr. Öğretim Üyesi Sevinç Kapan, "Fillerin atası dediğimiz bu hayvanların günümüzden 8-9 milyon yıl öncesine ait bir ortamda yaşadığını düşünüyoruz. Çalıştığımız bu örnekler, fillerin atasına ait diş fosilleri. Örneklere baktığımızda birden fazla birey olduğunu düşünüyoruz. Bir tanesi yaklaşık 30-40 yaşları civarında ergin bir birey. Diğeri, bebek diyebileceğimiz yavru bir file ait dişler. Bunu dişlerin kök yapısından algılayabiliyoruz. Çalışmayı Ege Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi ve Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Omurgalı Paleontolojisi Uzmanı, Dr. Öğretim Üyesi Serdar Mayda ile birlikte yapıyoruz" diye konuştu.

Dişlerin kök uzunluğundan bireyin yaşının aşağı yukarı tahmin edilebildiğini anlatan Kapan, "Bunun için bir tane dişin kökünün bulunması, diğerinin de köksüz olması birinin ergen diğerinin ise yavru birey fosillerini bulduğumuzu düşündürüyor bize. Bu fillerin yaşadığı alan, arkasında bir ormanın olduğu, önünün sulak bir alan olduğu ve bir tatlı su bulunduğunu alan. Muhtemelen de su ihtiyaçlarını karşılamak için bu alana gelmişler. Buradaki bir doğa olayı da onların sanıyoruz ölümüne sebebiyet vermiş. Bu sayede de fosilleşerek bize kadar ulaşmışlar. Bu Çanakkale için oldukça güzel bir haber. Bugünkü fillerin atalarının bu bölgede yaşamış olmaları önemli. Yakın civarda, Trakya bölgesinde varlıklarını biliyorduk. Burada da bulunuyor olması günümüzden 8-9 milyon yıl önce bugün Çanakkale dediğimiz bu karanın o dönemki coğrafyası hakkında yorum yapmamızı sağlıyor. Onun için bilimsel anlamda bizler için oldukça değerli bir bulgu oldu" dedi.

Fil fosili yapılan incelemenin ardından Troya Müzesi'ne teslim edildi.