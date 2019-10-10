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  3. Çanakkale'de bin 134 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de bin 134 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de bin 134 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de göçmen kaçakçılığına yönelik jandarma tarafından düzenlenen 40 ayrı operasyonda 1134 kaçak göçmen yakalandı, 5 organizatör tutuklandı.

 Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Göçmen Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında son bir hafta içinde Ayvacık ve Ezine bölgelerinde düzenlenen 40 ayrı operasyonda 1035'i Afganistan, 47'si Suriye, 1'i Cezayir, 1'i Eritre, 23'ü Filistin, 6'sı Somali, 1'i İngiltere, 3'ü Mısır, 17'si Irak olmak üzere toplam 1134 kaçak yakalandı. Operasyonda 6 kamyonet, 3 otomobil, 498 can yeleği ele geçirildi. Organizatör İ.Ç., M.F.Ç., S.H., C.Ç., M.A,H., T.Ü. ve C.D. yakalandı. Firari olan organizatörler N.E., İ.Z., ve Ö.C.'nin yakalanması için ise çalışma başlatıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Afganistan, Cezayir, Eritre, Filistin, Somali, İngiltere, Mısır ve Iraklı kaçaklar Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, Suriye uyruklu 47 kaçak göçmen ise 6458 sayılı Uluslararası Koruma Kanununun 57/4 maddesine göre ikamet ettikleri illere gönderildi. Jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörlerden İ.Ç., M.F.Ç., S.H., C.Ç., M.A,H. tutuklandı. Diğer organizatörler T.Ü. ve C.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

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