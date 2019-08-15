Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5927
  • 6,2433
  • 271.061
  • 97205.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Çanakkale'de alacak-verecek kavgası: 2 yaralı

Çanakkale'de alacak-verecek kavgası: 2 yaralı

Çanakkale'de alacak-verecek kavgası: 2 yaralı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, borç- alacak yüzünden çıkan kavgada S.İ. ve İ.İ. adlı kardeşler, tabancayla vurularak, yaralandı.

İlçe merkezindeki Aytimur Küçükler Meydanı'ndaki kahvede oturan ve inşaat işiyle uğraşan S.İ., A.İ. ve İ.İ. ile 3 kardeşten borç olarak verdiği parayı almak isteyen E.E. arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. E.E., bu sırada tabancasını çıkarıp, kardeşlere doğru ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefi olan S.İ. ve İ.İ., yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı kardeşleri ambulansla Bayram Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

2 kardeş, buradan da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı kardeşlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. E.E. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Burak ve Fahriye'nin panik anları
Damat adayı intihar etmişi! Zuhal Topal'dan ilk yorum
Çağatay Ulusoy'un yeni imajı şoke etti!
Simge konseri terk edince yuhalandı
Başkan Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu
<p>Burdurlu kadınlar Edinilen bilgiye göre merkez Karatay ilçesi Köseali Yaylası´nda tarlasını sulam

Mısır Tarlasında Korkutan Obruk

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

WhatsApp'a iki yeni özellik birden

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları