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  3. Çanakkale'de 49 mülteci yakalandı

Çanakkale'de 49 mülteci yakalandı

Çanakkale'de 49 mülteci yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca mülteci kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan operasyon sonucu 49 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

Bugün Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen düzensiz göç olayında toplam 49 yabancı uyruklu mülteci ve onlara organizatörlük yapan S.C. isimli şahıs yakalandı. Meydana gelen olayda ayrıca 1 minibüs de ele geçirildi. Yakalanan mültecilerin tamamı işlemlerinin tamamlanması sonrası Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Adli makamların talimatı ile minibüs ise yed-i emin otoparkına çekildi. Organizatörlük yapan S.Ç. isimli şahıs gözaltına alınarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

İHA


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