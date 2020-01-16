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  3. Çanakkale'de 47 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 47 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 47 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Koyunevi köyü Sokakağzı mevkisindeki bir arazide, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 47 düzensiz göçmeni tespit etti.

Düzensiz göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.


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