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  3. Çanakkale'de 36 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 36 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 36 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Ege Denizi'nin kuzeyinde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, bir grubun Babakale köyü sahilinden denize açıldığını belirledi.

Bölgeye düzenlenen operasyonda 22'si çocuk, 6'sı kadın Afganistan uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.

Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakolunda işlemleri tamamlanan bu kişiler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

AA


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