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  3. Çanakkale'de 330 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 330 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 330 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 330 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege bölgesinde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, dün gece sabaha kadar yaptıkları 7 operasyonda lastik botlarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Afganistan, Suriye ve Filistin uyruklu 330 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenler botlarla Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakoluna getirildi. Düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

AA

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