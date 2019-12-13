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  3. Çanakkale'de 25 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 25 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 25 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası’na gitmeye hazırlanan 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülpınar köyü Kumbağlar Limanı'nda geçiş hazırlığı yapan grubu tespit etti.

Harekete geçen ekipler, Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmeni yakaladı. 

Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

AA

 


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