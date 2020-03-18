Çanakkale Zaferi türküsü hangisi? Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı sözleri

Türkiye Cumhuriyeti için en önemli tarihlerden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde şehitlerimizi anıyoruz. Çanakkale Zaferi'ne yazılmış sözler, okunmuş türküler yoğun olarak araştırılıyor. Kimi vatandaşlar sosyal medya hesaplarından Çanakkale Zaferi ile ilgili sözleri, resimleri paylaşıyor, kimileri ise Çanakkale Zaferi için okunan türküleri dinlemek istiyor.

ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ 9 DİLDE SESLENDİRİLDİ

Eyüpsultan Belediyesinin Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla hazırladığı proje kapsamında, Çanakkale Türküsü tüm şehitlerin anısına 9 dilde seslendirildi.

Eyüpsultan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan Belediyesi Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla Türkçe, Kürtçe, Arapça, Boşnakça, Arnavutça, Lazca, Gürcüce, Çerkezce, Makedonca seslendirilen Çanakkale Türküsü'ne klip de çekildi.

İlçedeki ortaokul öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu'nun seslendirdiği türkünün klip çekimleri, Eyüpsultan'ın tarihi ve turistik mekanları ile Çanakkale Şehitliği'nde yapıldı.

Eyüpsultan Belediyesi Film Akademisi'nden mezun kursiyerler tarafından çekilen klibe, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de Edirnekapı Şehitliği'nde Necmettin Halil Onan'ın "Bir Yolcuya" adlı şiirini okuyarak destek verdi.

ÇANAKKALE İÇİNDE AYNALI ÇARŞI SÖZLERİ

Çanakkale içinde Aynalı Çarşı

Ana ben gidiyom düşmana karşı.

Of gençliğim eyvah.

Çanakkale içinde vurdular beni

Ölmeden mezara koydular beni

Of gençliğim eyvah

Çanakkale içinde bir uzun selvi,

Kimimiz nişanlı kimimiz evli.

Of gençliğim eyvah.

Çanakkale üstünü duman bürüdü,

On üçüncü fırka harbe yürüdü.

Of gençliğim eyvah.

Çanakkale içinde bir dolu testi,

Analar babalar umudu kesti.

Of gençliğim eyvah.