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  3. Çanakkale açıklarında 145 düzensiz göçmen kurtarıldı
27 Ağustos 2020 Perşembe 22:11 | Son Güncelleme:

Çanakkale açıklarında 145 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında 145 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında tekneleri arızalanan 145 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında tekneleri arızalanan 145 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

AA'nın aktardığı habere göre, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan farklı ülkelere mensup 145 kişi, ahşap tekneyle Ayvacık Sahili'nden Ege Denizi'ne açıldı.

Tekneleri arızalanıp sürüklenmeye başlayan yabancı uyruklular, Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye operasyon düzenlendi.

Babakale açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarına alınan düzensiz göçmenler, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirildi.

Öte yandan bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

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