Camilerden çaldıklarını müzayedede satacaklardı

Devrim TOSUNOĞLU

4 aylık teknik ve fiziki takip sırasında Nişantaşı’ndaki sosyetik müzayede evlerinin katalogları da incelendi. Şişli, Beyoğlu, Beykoz’daki 5 farklı operasyonda 2004 ila 2015 yıllarında çalınan 6 hat levha ile 2 şamdan ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 müzayede evi sahibi, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

300 yıllık altın iplikli hat levhalar

Ele geçirilen eserlerin 18. ve 19. yüzyıllara ait olduğu öğrenildi. Altın iplikle hazırlanan hat levhalarına ‘Allah’ ve ‘Muhammed’ lafzları ile ‘Kelime-i Tevhid’ işlenmiş olduğu görüldü.