Camiler ne zaman açılacak? Camiler açılacak mı? İşte detaylar…

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camilerin cuma öğle namazı vakti ve kandil gecelerinde kapalı tutulacağı kararlaştırıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzasıyla müftülüklere gönderilen yazıda, insanın can güvenliğini sağlamanın İslam'ın ana gayelerinden biri olduğu belirtildi. Camiler ne zaman açılacak? sorusunun cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz.

CAMİLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Camiler aslında tamamen kapalı değil; cuma günleri ve kandil geceleri hariç açık tutulacak. Ancak cemaat ile birlikte namaz kılınmayacak.

İl müftülüklerine gönderilen yazıda şu ifadeler yer alıyor:

"Ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla kamu kurum ve kuruluşları, Kur'an kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dahil olmak üzere cuma günü ve kandil gecesi camilerimiz kapalı tutulacak ve cuma namazı için sela okunmayacaktır."