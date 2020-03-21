Camiler bugün kapalı mı? Camiler ne zaman açılacak? İşte yanıtı

Camiler bugün kapalı mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. İslam aleminde 'Allah'a yükseliş ve arınma' olarak kabul edilen Miraç Kandili bugün idrak ediliyor. Kandil gecesinde ibadetlerini eksiksiz olarak yerine getirmek isteyenler camilere de gitmek istiyor. Ancak corona virüsü salgını nedeni ile ilk olarak camilerde cemaat ile namaz kılınması bir süreliğine ertelendi, yeni kararla ise kandil gecelerinde camilerin kapalı tutulması kararı alındı.

CAMİLER BUGÜN KAPALI MI?

Camilerin dolup taştığı, birlik ve beraberliğin yaşandığı kandil gecelerinden olan Miraç Kandili bu sene buruk bir şekilde idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, camiler virüs salgını nedeni ile kandil gecesinde kapalı tutulacak.

CAMİLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Camiler cuma günleri ve kandil geceleri hariç açık tutulacak. Ancak cemaat ile birlikte namaz kılınmayacak.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI AÇIKLAMASI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzasıyla müftülüklere gönderilen yazıda, insanın can güvenliğini sağlamanın İslam'ın ana gayelerinden biri olduğu belirtildi.

"Zararı önlemek, fayda sağlamaktan daha önemlidir" kuralının İslam hukukunun temel ilkeleri arasında bulunduğu vurgulanan yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili tedbirler kapsamında çeşitli kararlar alındığı hatırlatıldı.

Vatandaşların sağlığını korumayı, özellikle yaşlıların can güvenliğini sağlamayı hedefleyen ve muhtemel zararları önlemeye yönelik olan bu kararların uygulanmasının insani ve vicdani bir sorumluluk olduğuna işaret edilen yazıda, bazı kişilerin, vatandaşların dini hassasiyetlerini istismar ettiği ve camilerde alınan önlemleri zafiyete uğratacak davranışlar sergilediğinin belirlendiği bildirildi.

İl müftülüklerine gönderilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla kamu kurum ve kuruluşları, Kur'an kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dahil olmak üzere cuma günü ve kandil gecesi camilerimiz kapalı tutulacak ve cuma namazı için sela okunmayacaktır."