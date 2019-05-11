Camide imam salonda kick boks antrenörü

Küçük yaşlarda spora başlayan Cemal Genç (40), kick boks alanında kendisini geliştirdi ve antrenörlük belgesi aldı. 2012'de Dodurga Mahallesi Gözlükuyu Camisi'ne imam-hatibi olarak atanan Genç, 2015'te de mahallede kick boks yapmak isteyen ortaokul öğrencilerine eğitim vermeye başladı.

Merkez Eski Camisi'ne geçen sene görevlendirilen Genç, Seydikemer Spor Salonu'nda kick boks öğrenmek isteyen öğrencilere de hem antrenörlük yapıyor hem de onları kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor. 4 yılda 250 öğrenciye ulaşan Genç, öğrencileriyle katıldığı turnuva ve şampiyonalarda da birçok kupa ve madalya kazandı.

Genç, ilk görev yaptığı mahallede öğrencilerle spora hobi olarak başladığını söyledi.

Çocuklara 4 yıldır eğitim verdiğini, ilçe merkezine geldikten sonra Halk Eğitim Müdürlüğünün de desteğiyle daha fazla çocuğa ulaştığını anlatan Genç, şunları söyledi:

"Diyanet İşleri Başkanlığı son dönemlerde her kurumda olduğu gibi gençlik çalışmalarına ciddi önem vermeye başladı. Müftülük bünyesinde Gençlik İlçe Koordinatörü olarak görev yapıyorum. Gençlerin hayatına nasıl dokunabiliriz? Onları zararlı ortam ve etkinliklerden nasıl çevremizde toplayıp aidiyet duygusunu nasıl kazandırabiliriz? Onların kişisel ve ahlaki gelişimine nasıl katkımız olur? Bu konularda Türkiye çapında da ciddi çalışmalar var."

Koordinatör olmadan önce sevdiği için kick boks yaptığını sonrasında yeteneğini gençler üzerine kullandığını ifade eden Genç, spor vesilesiyle gençlerle güzel bağlantılar kurduğunu, onları dinleyip anlayabildiğini dile getirdi.

"SPOR ARACILIĞIYLA ÇOK GÜZEL DOSTLUKLAR EDİNDİM"

Genç, 4 yılda 200 sporcuya ulaştığını, onlardan 150'sinin lisans sahibi olduğunu belirten Genç, şöyle devam etti:

"70'in üzerinde sporcuyla aktif olarak çalışıyorum. Yıldızlar, minikler ve alt minikler gruplarıyla gündüz, namaz vakitleri arasında çalışıyoruz. Gençler ve büyükler gruplarıyla da yatsı namazı sonrasında antrenman yapıyoruz. Spor aracılığıyla çok güzel dostluklar edindim. Onların gençlik sıkıntıları ve ailevi problemlerinde ellerinden tutmaya çalışıyorum. Gerekli gördüğüm durumlarda onlara müdahale edip belki hayatlarına dokunabileceğim çok güzel bir yeteneğimin olduğunu gördüm."

Seydikemer Belediyesinin destekleriyle katıldıkları şampiyonalarda birçok başarı elde ettiklerini, müsabakalara katılmak için maddi anlamda yetersiz kaldıklarını anlatan Genç, herkesten gençlere destek istedi.

"CEMAL HOCANIN KİCK BOKS SEVDASINA AŞIK OLDUK"

Seydikemer Anadolu Lisesi öğrencisi son sınıf Selman Baltacı (18) ise Cemal hocanın ikinci öğrencisi olduğunu, onu ilk kez imam olarak tanıdıklarını dile getirdi.

Kick boks antrenörlerinin imam olduğunu öğrendiğinde şaşırdığını ifade eden Baltacı, "Hatta 'Nasıl olur?' diye düşündük. O bir imamda arkadaşlık, kardeşlik ve dostluğun yanı sıra antrenörlüğün olacağını bize gösterdi. Bize her konuda çok destek oldu. Cemal hocanın kick boks sevdasına aşık olduk. Dini boyutumuzda eksiklerimizi de onun sayesinde tamamladık. Kısa zamanda Cemal hocanın bize olan güveniyle güzel başarılar da elde ettik." diye konuştu.

2 yıldır kick boks yapan Yunus Emre Karasaçlı (18) da antrenörlerinin imam olduğunu kendisiyle tanıştıktan sonra öğrendiğini, Cemal hocanın kendilerine hem psikolojik hem de sosyal katkısı olduğunu anlattı.

Eşen Ortaokulu son sınıf öğrencisi Nisa Karaçil, kick boks antrenmanlarına katılmak için yaklaşık 40 kilometre yol katettiğini belirtti.

"İyi ki Cemal hoca ve sporla tanışmışım" diyen Karaçil, hedefinin sporda güzel bir kariyer yapmak olduğunu dile getirdi.

(AA)