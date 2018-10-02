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Cami avlusunda tuvalet kavgası ölümle sonuçlandı

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Kütahya’nın Emet ilçesinde, cami tuvaletlerini bekleyen Hakkı Çakmak ile tuvalete gelen Yaşar Yalçın arasında yaşanan kavga ölümle sonuçlandı.

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Edinilen bilgiye göre,  Büyük Hamam Camisi tuvaletlerinin bakım ve temizliğini yapan Hakkı Çakmak (67), cami tuvaletlerinde Yaşar Yalçın (66) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Çakmak yanında bulunan bıçakla Yalçın’ı çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kavga esnasında aldığı yumruk darbesiyle yere düşen Hakkı Çakmak’ın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

Olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekiplerince yaralılar Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastane etrafında jandarma ve polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Hakkı Çakmak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı Yaşar Yalçın  ise  ilk müdahalenin ardından, Dumlupınar Üniversitesi  Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili Emet Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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