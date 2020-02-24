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Camdan girdi, ölüme gitti!

Camdan girdi, ölüme gitti!

Motosikletli kadın, kendisine çarpan otomobilin ön camından içeri girdi. Sürücü durmak yerine 6 km kaçtı. Terk edilmiş araçta bulunan yaralı öldü.

Muğla Ortaca’da önceki akşam otomobil sürücüsü B.H., aynı yönde ilerleyen Ümmü Yeşil Tatlı’nın kullandığı motosiklete hızla çarptı. 2 çocuk annesi ev kadını, çarpmanın etkisiyle otomobilin kırılan ön camından içeri girdi. Sürücü ise kazaya rağmen yaralıyla birlikte yoluna devam etti. Görgü tanıkları, durumu jandarmaya bildirdi.

40 DAKİKA SONRA BULUNDU

Kaza yerinde yaralıya ulaşılamadı. Ekipler, otomobili 40 dakika sonra olay yerine 6 km uzaktaki Ortaca Sanayi Sitesi’nde terk edilmiş halde buldu. Aracın içindeki yaralı kadın ambulasla hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

 EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Evinde yakalanan B.H., tutuklandı. Alkol nedeniyle daha önce ehliyetine el konulduğu öğrenildi.


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