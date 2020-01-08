Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,959
  • 6,6275
  • 302.423
  • 112816
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Cam silerken dengesini kaybetti, 5. kattan dereye düştü

Cam silerken dengesini kaybetti, 5. kattan dereye düştü

Cam silerken dengesini kaybetti, 5. kattan dereye düştü

Pendik’te binanın 5. katındaki evin camını silen kadın dengesini kaybedip binanın yanındaki dereye düştü. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından dereden sedyeyle kurtarılan ağır yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Pendik Çamçeşme Mahallesinde saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre bir kadın binanın 5. katında bulunan evin camlarını sildiği sırada dengesini kaybetti.

Dengesini kaybeden kadın binanın yanında bulunan dereye düştü. Olay yerine itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Dereye merdiven dayayarak kadının yanına inen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi burada gerçekleştirdi. Ağır yaralandığı öğrenilen kadın, sedyeye alınarak dereden kurtarıldı. Ambulansa alınan kadın tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaralı kadını dereden kurtarma çalışmalarını vatandaşlar panikle izledi.

İHA


Çukur'a dev transfer! O ünlü isim kadroya katıldı
Yasak Elma'ya sürpriz transfer
Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Ömrümden ömür gitti!
Miray Daner'den Kubilay Aka'ya barışma şartı!
Mucize Doktor'dan mucize evlilik teklifi
<p>Dün gece saatlerinde İran, ABD´nin Irak´ta bulunan Erbil ve Anbar şehirlerindeki hava askeri üsle

İran´ın ABD Üslerine Saldırısının Ardından İncirlik’te Son Durum

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

İstanbul'da bir kafenin çatısı çöktü

ABD'nin Ortadoğu'daki askeri gücü