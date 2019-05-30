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30 Mayıs 2019 Perşembe 10:06 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 10:06

22 bin dolarlık gümüş çalan zanlı yakalandı

22 bin dolarlık gümüş çalan zanlı yakalandı

Fatih’te çalıştığı iş yerinden 22 bin dolar tutarında gümüş takı çaldığı iddia edilen kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Molla Fenari Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 21 Mayıs tarihinde 22 bin dolarlık gümüş takı çalındığı ihbarını alan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında iş yerinin giriş çıkış kapılarının zorlanmadığını tespit eden polis, olayın aydınlatılması için güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. 

Video kayıtlarında çalışanlardan birinin 22 bin dolar tutarındaki yüzük, kolye ve bileklikten oluşan gümüş takıları, kapüşonlu kıyafete bağlayarak çöp kutusuyla dışarı çıkardığını belirleyen emniyet güçleri, hırsızın E.T. adlı 48 yaşındaki iş yeri çalışanı olduğunu belirledi. Aynı gün gözaltına alınan E.T. sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, zanlının adresindeki aramalarda ise baskı makinesinin iç kısmından çalındığı öne sürülen gümüş materyaller ele geçirildi. 

İş yerinin hırsızlığa karşı sigortalı olduğu öğrenilirken, hırsızlık zanlısının çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. 
(İHA) 

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