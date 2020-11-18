Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında alınan yeni önlemleri açıkladı. Buna göre bazı 65 yaş grubu için getirilen sokağa çıkma yasağı 20 yaş altı için de teşmil edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasında işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç tutuldu. Peki, çalışma belgesi nereden alınır? Çalışma izin belgesi nasıl alınır?

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GELEN YAŞ GRUPLARI

Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

ÇALIŞMA BELGESİ NASIL ALINIR?

4857 sayılı iş kanununun 28. maddesine göre;

”İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir.

Belgenin vaktinde verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar gören işçi veyahut işçiyi işine alan yeni işveren eski işverenden tazminat isteyebilir.

Bu belgeler her türlü resim ve harçtan muaftır.” şeklinde hüküm yer almaktadır.

Yukarıdaki hüküm gereğince, çalışma belgesi işveren tarafından verilmektedir. Buna göre, iş yerinde çalıştığınıza dair çalışma belgesini işten ayrıldığınız işvereninizden talep etmelisiniz veya e-devlet sistemi üzerinden ‘Sosyal Güvenlik Çalışma İzin Belgesi’ talebi oluşturabilirsiniz.