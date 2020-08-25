Çakarlı eşkıya tutuklandı! Cinayete tam teşebbüsten yargılanacak

Önceki gün Avcılar’da saklandığı evde yakalanan zanlı, ifadesinde “Bıçağı önce o çekti, elinden almak isterken boğuşma sırasında bir yerleri kesilmiş olabilir” dedi. Aras’ın aracından çalınan 30 bin TL’yi almadığını da öne süren Uysal’ın cinayete tam teşebbüs suçlamasıyla yargılanacağı öğrenildi.

