25 Ağustos 2020 Salı 08:00 | Son Güncelleme:- DEVRİM TOSUNOĞLU
Önceki gün Avcılar’da saklandığı evde yakalanan zanlı, ifadesinde “Bıçağı önce o çekti, elinden almak isterken boğuşma sırasında bir yerleri kesilmiş olabilir” dedi. Aras’ın aracından çalınan 30 bin TL’yi almadığını da öne süren Uysal’ın cinayete tam teşebbüs suçlamasıyla yargılanacağı öğrenildi.
Çakarlı eşkıya tutuklandı! Cinayete tam teşebbüsten yargılanacak
İstanbul Hadımköy'de 4 gün önce trafikte tartıştığı Dadaş Aras'ın yolunu çakarlı minibüsüyle keserek polis olduğunu söyleyen ve sürücüyü 5 yerinden bıçaklayan Muhammed Enes Uysal (20), mahkemece tutuklandı.
Önceki gün Avcılar’da saklandığı evde yakalanan zanlı, ifadesinde “Bıçağı önce o çekti, elinden almak isterken boğuşma sırasında bir yerleri kesilmiş olabilir” dedi. Aras’ın aracından çalınan 30 bin TL’yi almadığını da öne süren Uysal’ın cinayete tam teşebbüs suçlamasıyla yargılanacağı öğrenildi.