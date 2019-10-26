Çakar söktürme kuyruğu

Emniyet, konsolosluklar ve belediyeler dahil olmak üzere birçok kurum, araçlardaki ışıklı ve sesli uyarı sistemlerini söktürmek için oto elektrik firmalarından randevu aldı. İstanbul’da oto elektrikçiliği yapan Ahmet Eroğlu, günde en az 50 aracın çakar sistemini söktüklerini belirtti.

1 Kasım’dan sonra yasak

1 Kasım’dan sonra çakar; ambulans, itfaiye ve kolluk araçlarıyla devletin üst protokolü tarafından kullanılabilecek. Sistem, makam sahibi araçtaysa kullanılacak. Kurallara uymayanlar trafikten men edilecek.