Cahit Zarifoğlu sözleri ve şiirleri nelerdir? Edebiyata lise yıllarında şiir ve kompozisyonlar yazarak başlamıştır. Şiirlerini, ‘İşaret Çocukları’ adlı eseriyle kitap olarak bastırmıştır. Üç kız, bir erkek evladı olan Cahit Zarifoğlu’nun nikah şahitliğini Necip Fazıl Kısakürek yapmıştır. Cahit Zarifoğlu kimdir, ne zaman vefat etti? Cahit Zarifoğlu sözleri ve şiirleri nelerdir? Pankreas kanseri sonucu vefat eden Zarifoğlu sevenler sayısız şiir bırakmıştır. İşte Cahit Zarifoğlu sözleri ve şiirleri…

CAHİT ZARİFOĞLU KİMDİR, NE ZAMAN VEFAT ETTİ?

Cahit Zarifoğlu, 1940 yılında Ankara´da Maraşlı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Çocukluğu Siverek, Maraş ve Ankara'da geçti. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatını bitirdi.

İçe kapanıklığına, dalgınlığına, zeki olmasına karşın alabildiğine inatçıydı. Lise yıllarında arkadaşlarına cebir, geometri dersleri verdi. Fakat bir yıl edebiyat ve cebir derslerinden, iki yıl da yalnız cebir dersinden sınıfta kaldı. İnat etti ve kitapların kapağını açmadı. Edebiyat sınavına girer, hiç bir soruya cevap vermedi. Cebir sınavlarında da aynı tutumu sürdürdü. İşte bu süreçte bir yandan şiir yazarken bir yandan da mahalli gazetelerde çalışmaya başladı.

Çeşitli kurum ve kuruluşlarda muhasebeci, çevirmen, düzeltmen, teknik sekreter olarak çalıştı. Öğretmenlik yaptı. İlk şiir ve öyküleri lise öğrenciliği yıllarında Kahramanmaraş'taki yerel gazetelerde yayınlandı. Ardından İstanbul ve Ankara'daki dergilerde çıkan şiirleriyle tanındı. Kahramanmaraş'ta "Açı" adıyla bir sanat dergisi yayınladı.

Diriliş dergisinde şiirleri yayımlandı. Arvasilerden, Seyyid Kasım Arvasi'nin kızı Berat Hanım'la evlendi ve bu evlilikten üç kız, bir erkek evladı oldu. Nikahında şahitliğini Necip Fazıl Kısakürek yapmıştır.

1976 yılında Mavera dergisinin kuruluş çalışmalarında yer aldı. 7 Haziran 1987 tarihinde kanser hastalığından İstanbul'da vefat etti. Kabri Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Küplüce Mezarlığı'nda ve kayınpederi olan Kasım Arvasi ile yan yanadır. Her sene 7 Haziran'da sevenleri tarafından mezarı başında anılır.

CAHİT ZARİFOĞLU SÖZLERİ VE ŞİİRLERİ NELERDİR?

MAVİ GÖK ORDA MI

Bakıyorsun kuşlar

Hazır

Sokak lambaları yanık unutulmuş

Bir Kadıköy vapuru hınca hınç insan

Çok geçmeyecek

Martılar beyhude turlar atacak

Kıyılar lağım konserve kutuları

Mısır koçanları

Sevgi aranabilir yine

Korkusuzca say koskoca kederlerini

Bir kuyu bulunabilir

Aklımdan çıkmıyorsun

Sen hâlâ dizüstü

Bunca anıyı besleyerek

Sokaklarda avaz avaz konuşarak kendi kendinle

Mektupları öpebilirsin kırmızı dudaklarınla

Görür gibi olarak açıp baktığımı

Bense şöyle diyorum:

Buradan bir acı kanamış boyuna

Kuşlar hazır

Öncü havalanmak üzre

Şehri gelen bir mevsime bırakıyorlar

O vapur hâlâ hınca hınç

Kimbilir her biri hangi dünyaya sağır

Çok geçmez aradan

Kadınlar kapı önlerinde

Ellerinde meşalelerle

Aydınlatırlar gelip geçen erkek suratları

Yorgun bir sarıyla ben de

Geçeceğim önlerinden

Aklımdan çıkmıyorsun dedim

Başka türlüsünü yorgunum anlatmaya

Telefonlar yan hücrede çalışıyor

Bense kurşunî bir dere

Ağaçlar hayvanlar bile kaygılı

Onu bir mersedesten indirdi kalçasına kadar açılarak

Yapyaşlı bir rum kadın

Her şeyde yanıp sönen bir kıyamet algısı

Haydi koşayım diyorum belki dağılır

Koşuyorum

Sancağımda kendi rüzgârımla ölgün kıpırtılar

Hayır daha sevgili daha sevimli değil

Ne başka bir gün ne başka bir zaman

Çok geçmeyecek aradan

Şöyle diyeceğim:

Bulutlar açmadı

Mavi gök orda mı?

ÖLÜ ATLAR

Karışık bir iç deniz bunalımı

Zafersiz bir kalyonda

Ölümün her anki hatırasından uzak

insanı her halinden tanıyan

sakat bir ölü atlar alıcısı

Ucuza kilitlenmiş bir dağ ceylanı

Ancak bir tabuyu öldürecek bir zamanda

göğün bütün ön görmelerinden uzak

fenerler tutulup tekmeler atılan

önemli bir es çağ tanrısı

Telaşla yenilen analarda kayboluşları

sevgisiz kalan babalarla

lekesiz bir güneşle ancak

çocuğunu sardığı bezler arınan

ağrıtmaz sanılan bir yaşamak şarkısı

ikisinden birini örter kanadı

durulmayıp tabessüm ettirilen şarkıda

sevinçsiz canlara dayanmak

her an bir başka ışıksızı arayan

acıması bir çocuğun masal cücelerine

SULTAN

Seçkin

Bir kimse değilim

İsmimin baş harfleri acz tutuyor

Bağışlamanı dilerim

Sana zorsa bırak yanayım

Kolaysa esirgeme

Hayat bir boş rüyaymış

Geçen ibadetler özürlü

Eski günahlar dipdiri

Seçkin bir kimse değilim

İsmimin baş harflerinde kimliğim

Bağışlanmamı dilerim

Sana zorsa yanmaya razıyım

Kolaysa affı esirgeme

Hayat boş geçti

Geri kalan korkulu

Her adımım dolu olsa

İşe yaramaz katında

Biliyorum

Bağışlanmamı diliyorum