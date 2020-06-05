Çağla'nın davasında zamanaşımı durduruldu

HİLAL YILDIRIM

İstanbul Şişli’de 5 Haziran 2000’de liseli Çağla Tuğaltay (15) evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Cinayetten 4 yıl sonra genç kızın tırnaklarında bulunan DNA izi, binada oturan, apartmana giren, Çağla’nın arkadaşları, akrabaları ve diğer şüphelilere varıncaya kadar 102 kişiden alınan örnekle karşılaştırıldı ancak sonuç çıkmadı. AKŞAM’ın yıllarca peşini bırakmadığı faili meçhul dosyanın bugün zaman- aşımına uğraması beklenirken savcılık önemli bir karar aldı. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasına devam edildiği gerekçesiyle zamanaşımı durduruldu.

KAPICIDAN DNA ALINDI



Binanın 20 yıl önceki kapıcısının da ifadesi alındı. DNA örnekleri eşleştirme için Adli Tıp’a gönderildi. Ayrıca emniyetin DNA havuzunda da sürekli tarama yapıldığı öğrenildi.

AKŞAM YILLARCA PEŞİNİ BIRAKMADI



ANNE: MÜCADELE BİTMEYECEK

Durdurma kararını sevinçle karşılayan anne Gülnur Tuğaltay AKŞAM’a konuştu: “Dosya kapansaydı kızım bir kez daha ölecekti. İçime bir parça su serpildi. Mücadele bitmeyecek. 20 yıldır katilin yakalanmasını bekliyorum. Esas mutluluğumu o bulununca yaşayacağım.”