Cadde ortasında kalbinden bıçaklayarak öldürülen genç için 34 ünite kan verildiği ortaya çıktı

Olay, 21 Mayıs günü merkez Yakutiye ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Daha önce bıçaklama olayı nedeniyle mahkemelik olan İbrahim Hakkı Turgut ile Zafer Çınar yolda karşılaşınca kavga çıktı. Kavga sırasında iki genç, birbirlerine bıçak çekti. Zafer Çınar, İbrahim Hakkı Turgut'u kalbinden bıçakladı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan İbrahim Hakkı Turgut, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kavga sırasında kendisi de elinden hafif yaralanan Zafer Çınar gözaltına alındı.

DOKTORLARIN ÇABASI SONUÇ VERMEDİ

Turgut, Aziziye ilçesine bağlı Süngeriş köyünde toprağa verilirken, Zafer Çınar, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine kondu. İbrahim Hakkı Turgut'un bıçak darbesi nedeniyle kalp damarının parçalandığı, doktorların onu yaşatmak için bacağından aldığı damarla onarmaya çalıştıkları ortaya çıktı. 34 ünite kan verilen Turgut'u yaşatmak için doktorların yoğun mücadele verdiği, ancak tüm çabaların yetersiz kaldığı belirtildi.

Zafer Çınar'ın daha önce İbrahim Hakkı Turgut tarafından bıçaklandığı, ancak konunun yargıya taşınmadığı belirtildi. Zafer Çınar'ın bir yıl önce İbrahim Hakkı Turgut'un ağabeyini yaraladığı, olay günü de 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılamanın devam ettiği belirlendi. İfadesinde, duruşma sonrası cadde ortasında karşılaştıklarını söyleyen Zafer Çınar, "Kader mi, ecel mi diyelim? Benim de hayatım bitti, ben de cezaevine gireceğim şimdi" dedi.

(DHA)