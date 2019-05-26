Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0835
  • 6,8198
  • 251.269
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Cadde ortasında kalbinden bıçaklayarak öldürülen genç için 34 ünite kan verildiği ortaya çıktı

Cadde ortasında kalbinden bıçaklayarak öldürülen genç için 34 ünite kan verildiği ortaya çıktı

Cadde ortasında kalbinden bıçaklayarak öldürülen genç için 34 ünite kan verildiği ortaya çıktı

Erzurum'da cadde ortasında çıkan tartışmada Zafer Çınar (24) tarafından kalbinden bıçaklayarak öldürülen İbrahim Hakkı Turgut'un (23) yaşatılması için 34 ünite kan verildiği ortaya çıktı. Soğuk kanlılıkla ifade veren Zafer Çınar ilk sorgusunda, "Kader mi, ecel mi diyelim? Benim de hayatım bitti, ben de cezaevine gireceğim şimdi" dedi.

Olay, 21 Mayıs günü merkez Yakutiye ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Daha önce bıçaklama olayı nedeniyle mahkemelik olan İbrahim Hakkı Turgut ile Zafer Çınar yolda karşılaşınca kavga çıktı. Kavga sırasında iki genç, birbirlerine bıçak çekti. Zafer Çınar, İbrahim Hakkı Turgut'u kalbinden bıçakladı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan İbrahim Hakkı Turgut, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kavga sırasında kendisi de elinden hafif yaralanan Zafer Çınar gözaltına alındı.

DOKTORLARIN ÇABASI SONUÇ VERMEDİ

Turgut, Aziziye ilçesine bağlı Süngeriş köyünde toprağa verilirken, Zafer Çınar, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine kondu. İbrahim Hakkı Turgut'un bıçak darbesi nedeniyle kalp damarının parçalandığı, doktorların onu yaşatmak için bacağından aldığı damarla onarmaya çalıştıkları ortaya çıktı. 34 ünite kan verilen Turgut'u yaşatmak için doktorların yoğun mücadele verdiği, ancak tüm çabaların yetersiz kaldığı belirtildi.

Zafer Çınar'ın daha önce İbrahim Hakkı Turgut tarafından bıçaklandığı, ancak konunun yargıya taşınmadığı belirtildi. Zafer Çınar'ın bir yıl önce İbrahim Hakkı Turgut'un ağabeyini yaraladığı, olay günü de 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılamanın devam ettiği belirlendi. İfadesinde, duruşma sonrası cadde ortasında karşılaştıklarını söyleyen Zafer Çınar, "Kader mi, ecel mi diyelim? Benim de hayatım bitti, ben de cezaevine gireceğim şimdi" dedi.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Elif Boyner: Artık iyileştim
Demet Akbağ'ın mutlu anları
Şampiyonluk kutlamalarına İrem Derici damgası!
Buse Varol'dan eşi Alişan'a büyük övgü
Kaldığı otelin geceliği 10 bin TL
Seferleri yoğun ilgi gören Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ´nin Doğu Ek

Doğu Ekspresi ile Eşsiz Bahar Manzarası

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yassı Ada'daki muhafız subayın gizlice ektiği fotoğraflar

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü